Salvatore Solimeno, istruttore di fitness di Pompei, è morto a soli 45 anni di Covid all’ospedale Fatebefratelli di Napoli.

All’ospedale Fatebenefratelli di Napoli è morto Salvatore Solimeno, 45 anni, stroncato dal Covid. Come racconta Il Mattino, Solimeno aveva un curriculum agonistico di tutto rispetto ed era noto nel mondo del body building in ambito sia nazionale che internazionale. Era anche testimonial per un’azienda di integratori.

Da anni ormai aveva aperto una palestra molto frequentata a Pompei, dove abbinava l’insegnamento dell’attività fisica con indicazioni su una corretta nutrizione. In tanti si rivolgevano a lui per migliorare l’aspetto fisico e condurre uno stile di vita non sedentario.

In questo periodo di lockdown, aveva attivato presso la sua palestra anche un punto per effettuare test sierologici. Secondo il racconto di alcuni familiari, Solimeno aveva una malattia congenita (la talassemia). Di recente aveva avuto problemi respiratori, poi la positività al coronavirus e il ricovero nell’ospedale napoletano, dove è deceduto.

Solo poche settimane fa, in previsione delle nuove restrizioni, aveva cercato di consigliare i suoi clienti su come mantenersi in forma anche a casa. “In previsione della chiusura di palestre e centri sportivi e di un possibile lockdown, è importante non trovarsi impreparati. Il mio consiglio per il popolo del fitness, è quello di approvvigionarsi di manubri, dischi, bilancieri, panchetta regolabile e tappetino, in modo da allenarsi anche se limitatamente in maniera completa. L’attività fisica e la buona alimentazione sono, come ripeto spesso, essenziali per vivere bene e in buona salute”. (fonte LA REPUBBLICA)