Covid, nell’ultima settimana in aumento i casi: +16,6%. Aumentano anche ricoveri e terapie intensive

Ancora in aumento i casi di Covid in Italia. Questa è la triste verità. Aumentano i casi (+16,6%), i ricoveri (+14,9%) e s’inverte anche la tendenza delle terapie intensive (+12,9%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che evidenzia, nella settimana 27 ottobre-2 novembre, rispetto alla precedente, un ulteriore aumento dei nuovi casi settimanali: da 25.585 a 29.841. L’aumento si riflette anche sugli ospedali: aumentano i ricoveri in area medica (+388) e in terapia intensiva (+44). Sono stabili i decessi (257 vs 249). A livello nazionale il tasso di occupazione rimane comunque molto basso (5% in area medica e 4% in intensiva).

Ma perché aumentano i nuovi casi?

Ma perché malgrado i vaccinati tornano ad aumentare i casi? Il problema è che stiamo sottovalutando ancora una volta il Covid: troppi i no vax, pochi i distanziamenti, pochi i controlli malgrado il green pass.

Scendono i nuovi vaccinati al giorno

Continuano a calare infatti i nuovi vaccinati. Si fa fatica a intaccare lo zoccolo duro dei no vax.

Sono infatti in calo del 5,1% nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (1.066.374), con una media mobile a 7 giorni di 134.604 dosi/die. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 27 ottobre-2 novembre. Per quanto riguarda i nuovi vaccinati, dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana 11-17 ottobre, il loro numero nelle ultime due settimane, sottolinea Gimbe, è crollato prima a 239mila (-45,7%) e poi poco sopra 144mila (-39,6%). I nuovi vaccinati scendono a circa 20mila al giorno.