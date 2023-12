Convocata per domani una cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni Covid.

Covid, nessuno si vaccina più

A renderlo noto è il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell’andamento troppo contenuto delle vaccinazioni e le possibili misure per il superamento dei problemi, come l’ipotesi di Open day nazionali. Si valuterà anche il quadro delle vaccinazioni anti-influenza.

Cabina regia straordinaria al Ministero della Salute domani

Aumentano, nell’ultima settimana, i casi di Covid-19 e di sindromi parainfluenzali e influenzali in Italia. Un trend in salita che preoccupa i medici dei Pronto soccorso, che già registrano delle sofferenze in varie Regioni, e che spinge il ministero della Salute a premere sulle vaccinazioni allertando le Regioni a programmare Open day per le immunizzazioni.

“Rinnoviamo l’appello alle Regioni ad intensificare gli sforzi organizzativi e a predisporre Open Day nei quali offrire libero accesso senza prenotazione per le vaccinazioni”.

Sottolinea l’importanza di vaccinarsi anche il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Fabio De Iaco.

Open days per convincere almeno gli over 60

“Da questo momento siamo in emergenza nei Pronto soccorso, perchè è iniziata una escalation dei casi di Covid e di influenza o parainfluenza con l’aumento della necessità di ricovero nei reparti ordinari”.

Questo significa, spiega all’ANSA, che “da adesso in poi il sovraffollamento dei Pronto soccorso potrà solo aumentare e già registriamo delle sofferenze soprattutto nelle regioni del Nord”.