Covid, positivi dopo il vaccino: in Alto Adige così per 1.559 persone. Alcune avevano ricevuto entrambe le dosi (Foto Ansa)

Positivi al Covid dopo il vaccino: in Alto Adige questa situazione riguarda 1.559 persone, alcune vaccinate con una altre con entrambe le dosi.

Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato riferito dall’assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un’interrogazione di Josef Unterholzner (Enzian). In Alto Adige circa 265.000 persone hanno ricevuto una prima dose (dato 25 giugno).

Alto Adige, 1.559 positivi al Covid dopo il vaccino

Per la sua interrogazione, Unterholzner si è basato sulla segnalazione di “casi di test positivi al coronavirus dopo l’avvenuta vaccinazione, che hanno interessato non poche persone, di ogni età, anche dopo il richiamo, e con decorso non privo di sintomi”.

Widmann ha riferito di non disporre ancora dei dati dettagliati in relazione alla vaccinazione con una o due dosi.

Alto Adige: almeno una dose di vaccino per una persona su due

In Alto Adige una persona su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Il dato è contenuto nell’ultimo bilancio settimanale disponibile della campagna vaccinale diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale, che risale al 25 giugno scorso.

Il numero totale di dosi di vaccino somministrate in quel momento era di 418.880. La prima dose di vaccino era stata somministrata a 264.861 persone, che è il 49,5% della popolazione totale ovvero il 56,4% della popolazione idonea al vaccino, di età superiore ai 12 anni.

Il 32,7% della popolazione altoatesina o 175.157 persone, erano già completamente immunizzate.