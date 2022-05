Covid, report Iss: in calo contagi, ricoveri e decessi. Tasso di mortalità otto volte più alto nei No Vax (foto ANSA)

Nel corso dell’ultima settimana “il numero di casi segnalati, il numero di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva e di decessi risultano in diminuzione“. Questo quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità che accompagna il monitoraggio settimanale. Il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri risulta in diminuzione in tutte le fasce di età. Per l’incidenza dei casi a 14 giorni, il tasso più alto è tra 30 e 39, pari a 1.464 per 100.000, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.180 casi per 100.000 abitanti.

Tasso di mortalità 8 volte superiore per i No Vax

Il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia per i non vaccinati (36 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (5 decessi per 100.000 abitanti). Questo quanto emerge dal rapporto dell’Iss per la popolazione sopra i 5 anni nel periodo 11 marzo-10 aprile. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva (periodo 18 marzo-17 aprile) di circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster e circa quattro volte più alto per le ospedalizzazioni.

Reinfezioni salgono al 5%

La percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari al 5%, in aumento rispetto al 4,5% della settimana precedente. Dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022 sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione (3,3% del totale dei casi notificati) con un aumento del rischio dovuto alla diffusione di Omicron. Donne, operatori sanitari e fascia tra 12 e 49 anni si confermano i più esposti, come chi ha avuto la prima diagnosi da oltre 210 giorni, nei non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni.