Covid, aumentano i contagi dei bambini in età scolare. In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (17,5% rispetto a 14,9%).

Nell’ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41% nella fascia d’età 5-11 anni, il 42% nella fascia 12-19 anni.

Lo indica il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanita’ sull’andamento del Covid in Italia.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati 4.604.495 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.426 ospedalizzati, 523 ricoverati in terapia intensiva e 73 deceduti.

Tutti Omicron, fortissima dominanza della versione 5

Resiste stabilmente la variante Omicron che in Italia oggi riguarda il 100% dei casi registrati, con una fortissima dominanza della “versione” 5. Nell’ultima settimana di campionamento disponibile (26/09/2022 – 02/10/2022), Omicron e’ nel 100% dei casi.

Divisi in queste sottovarianti: BA.5 al 92,6%, BA.4 al 5,4% e BA.2 al 2,0%. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in calo rispetto alla settimana precedente: 15,3% rispetto al 15,8%.

