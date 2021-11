Covid risale in Veneto: focolaio alle terme. In una scuola classi in isolamento, contagio partito da un papà No Vax (foto Ansa)

A letto e con la febbre, un papà no vax ha comunque mandato il figlio a scuola e a calcio. Risultato: classe in quarantena e positivi nella squadra di calcio. Ma non solo.

L’impennata dei casi

Nel padovano in queste ore si registra una vera e propria impennata dei casi: da 80 giornalieri di media a 110, tanti turisti positivi in 7 hotel della zona termale e 34 classi in quarantena in totale. A sviscerare i dati è Il Corriere del Veneto.

Uno dei focolai è proprio quello partito dal papà no vax. Papà no vax poi risultato positivo insieme al figlio.

Il presidente dell’ordine dei medici

“Non voglio fare Cassandra, ma lo vedremo tra qualche settimana l’effetto delle piazze invase da migliaia di no green pass senza mascherina. Purtroppo gli ospedali saranno i primi a subirne le conseguenze”. È stato profetico, due settimane, fa Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Venezia, vice nazionale e chirurgo al Santi Giovanni e Paolo di Venezia.

La temuta “ricaduta dell’incoscienza esibita” inizia a farsi sentire nel Veneto con il raddoppio dei contagi registrato nel bollettino regionale nelle ultime 24 ore: si è passati dai 336 rilevati il 2 novembre ai 781 riscontrati il 3. La Regione precisa: “Rispetto al totale, 443 casi risalgono al 3 novembre, gli altri invece sono riferiti ai giorni precedenti ma sono stati caricati tutti martedì”.