In Sicilia altri 5 Comuni passano in zona arancione da sabato 18 a lunedì 27 dicembre: lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati.

I nuovi 5 Comuni in zona arancione in Sicilia

Si tratta dei Comuni di:

Castrofilippo (in provincia di Agrigento)

Marianopoli (Caltanissetta)

Motta Sant’Anastasia (Catania)

Terme Vigliatore

Scaletta Zanclea (Messina)

Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore (fino al 20 dicembre) anche a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel Messinese.

Le regole in zona arancione

Quando scatta la zona arancione chi non ha il Green Pass rafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar né sedersi ad un tavolo all’aperto di un ristorante. Inoltre chi non è vaccinato e guarito dal Covid potrà uscire dal proprio comune di residenza solo per “lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, come hanno chiarito le Faq del governo.