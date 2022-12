Per uscire dall’isolamento da positività al Covid, non servirà più il tampone negativo. Dopo 5 giorni dalla scoperta dell’infezione si potrà uscire senza la necessità di essere risultati negativi a un test. La novità è contenuta in un emendamento al decreto Rave approvato dalla maggioranza al Senato con 92 sì e 75 no nei giorni scorsi. Ora, affinché quanto deciso diventi legge, serve il via libera della Camera.

Covid, fuori casa dopo 5 giorni. E non servirà un tampone

Al momento non è chiaro se la norma varrà solo per chi non presenta sintomi o se varrà per tutti. Per come è stata attualmente concepita la norma, anche chi ha febbre o tosse potrà lasciare la sua casa.

Sospese le multe da 100 euro per i non vaccinati over 50

Tra le altre norme previste c’è la sospensione delle multe da 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati entro il 15 giugno scorso. Addio anche al Green pass per entrare nelle strutture sanitarie. La norma varrà anche per le Rsa che, durante la pandemia, vennero colpite molto duramente.

In autosorveglianza, solo cinque giorni di mascherina Ffp2

Scende da 10 a 5 giorni l’indicazione di usare la mascherina Ffp2 se si è entrato in contatto con un positivo in luoghi affollati. Addio anche all’obbligo di tampone al termine del periodo. Prorogata ancora l’unità che serve al completamento della campagna vaccinale. A guidarla è il generale Tommaso Petroni che aveva preso il posto di Francesco Figliuolo. Petroni resterà in carica almeno fino al 30 giugno.

