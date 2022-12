Covid, tamponi obbligatori per chi viene dalla Cina. “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia.

La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”. E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Dunque, di fronte alle allarmanti notizie sull’insorgere dilagante di nuove varianti di Omicron in Cina (con relativa escalation di contagi e morti) a seguito della fine delle restrizioni, si muove il Governo. Solo a Malpensa, i tamponi hanno rivelato una positività su due nei passeggeri provenienti dalla Cina.

Lockdown rigidi e vaccini poco efficaci. Tempesta perfetta in Cina

E del resto, i rigidissimi lockdown hanno tenuto lontani i cinesi dal contatto col virus mentre le vaccinazioni locali non raggiungevano gli standard di efficacia occidentali. Una tempesta perfetta.

I test antigienici non sono però l’unica barriera da opporre per scongiurare la recrudescenza in Europa della pandemia di “Covid-23”. Serve anche una pronta risposta in termini di sequenziamento dei casi positivi.

“Potenziamento della sorveglianza mediante test antigenici per chi proviene in particolare dalla Cina, e caratterizzazione molecolare con analisi di sequenza nei casi positivi. Sarebbe meglio se il coordinamento dei tamponi di sorveglianza avvenisse a livello europeo”.

E’ quanto si legge in un documento dell’Istituto Spallanzani. “Un intervento di questo tipo servirebbe a monitorare la comparsa ed intercettare precocemente l’arrivo di nuove varianti – è detto nel documento -, sia come nuove evoluzioni di Omicron che come nuove varianti diverse da Omicron, e a predisporre eventuali misure quarantenarie selettive”.