Covid, il think tank Lettera 150: “C’era un’alternativa al lockdown ma il governo non ci ha ascoltato” (foto Ansa)

L’alternativa al lockdown era possibile, ma “il governo l’ha ignorata”.

In un documento inviato il 29 marzo al presidente del consiglio Conte e al ministro della Salute Speranza, un gruppo di ricercatori italiani del Cnr, dell’ Ifn, l’Istituto di fisica nucleare, dell’Università di Camerino e di Ricmass, il Rome Internationale Center for materials scienze, aveva delineato un sistema alternativo al lockdown nel contenimento della diffusione del Covid, il ‘Case finding and mobile tracing’ (CFMT).

Il gruppo di scienziati ha valutato, studiando quantitativamente l’evoluzione temporale dei casi di Covid-19 in diversi Paesi, che l’epidemia si sarebbe potuta fermare in Italia in tempi dell’ordine di 20 giorni facendo molti test veloci, usando tecnologie di tracciamento dei contatti basata su cellulare, e isolando anche dalla loro famiglia le persone contagiose.

La lettera – pubblicata in esclusiva sul sito www.lettera150.it – è firmata dai professori Antonio Bianconi, Augusto Marcelli, Gaetano Campi , Andrea Perali, Giampietro Ravagnan, Andrea Crisanti.

“Bisogna seguire l’esperienza di Paesi democratici quali Corea, Giappone, Taiwan, Nuova Zelanda.

Paesi che hanno utilizzato test di massa, tracciabilità ed isolamento dei contagiati fuori dai contesti familiari”.

Queste le parole di Gianpietro Ravagnan, già professore ordinario di Microbiologia Università Ca’ Foscari di Venezia.

“Perché è evidente – continua – che oggi i nuclei familiari sono il luogo per eccellenza della diffusione della patologia da Covid-19.

Le famiglie sono spesso impossibilitate sia a gestire il contagiato sia ad evitare cluster familiari che diventano poi talvolta di condominio.

Il fattore di riproduzione può essere invece abbattuto in tempi brevi ospitando i soggetti nei Covid hotel in condizioni di quarantena assistita.

Con costi ridotti rispetto a quelli di un eventuale ricovero ospedaliero”.

Le parole del coordinatore

“Ancora una volta il governo non ha ascoltato gli scienziati e alla fine, dopo aver perso mesi preziosi tra la prima e la seconda ondata, ha dovuto imboccare la strada arcaica del lockdown”.

Queste le parole di Giuseppe Valditara, coordinatore di Lettera 150, il think tank che raduna circa 250 studiosi di diverse discipline.

E ancora “iI documento sul metodo CfmT dimostra analiticamente che altre soluzioni erano e sono possibili”. (Fonte: Adnkronos)