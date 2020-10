Covid, Urbano Cairo ricoverato in ospedale: febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia (Foto ANSA/SIMONE ARVEDA)

Urbano Cairo è ricoverato in ospedale a Milano in seguito al Covid.

L’editore Urbano Cairo è ricoverato in ospedale a Milano per il Covid, la febbre non è alta e non necessita di ossigenoterapia.

L’Ospedale San Paolo di Milano ha diffuso un primo bollettino medico sulle condizioni di salute del presidente del Torino:

“Il presidente e amministratore delegato di Rcs (società editrice, tra le altre cose, del Corriere), di Cairo Communication e del Torino Calcio è degente presso il reparto di Malattie Infettive e sta effettuando gli accertamenti del caso. Le sue condizioni risultano buone: manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia”.

Mentre il patron granata è in ospedale per riprendersi dal coronavirus, il Torino si appresta ad affrontare una squadra con tante defezioni per Covid.

Infatti il 1 novembre alle ore 15.00 è in programma, a Torino, la partita di campionato tra i granata e la Lazio.

La società biancoceleste è stata decimata dal Covid e ha disputato la partita di Champions League in casa del Bruges con appena 12 calciatori della prima squadra.

In merito, la Lazio ha diffuso la seguente nota stampa: