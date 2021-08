Covid va sui giovani (non vaccinati): la 29enne morta a Viareggio, un quarto dei contagi è under 18 FOTO ANSA

Il Covid cambia rotta e va a colpire i giovani, molti dei quali non ancora vaccinati e per questo più a rischio contagio: un quarto dei nuovi contagiati è infatti sotto i 18 anni. Questo significa che se sei un giovane non è che hai meno possibilità di prendere il Covid, anzi. C’è il caso di una donna di 29 anni, non vaccinata, che domenica è morta di Covid a Viareggio. Mentre tra gli over 50 ormai si registrano pochissimi casi (5%). A dimostrazione del fatto che il vaccino serve eccome.

Covid e giovani, la 29enne di Viareggio

A Viareggio una donna di 29 anni era in quarantena nella sua casa di Torre del Lago insieme al marito. Da 5 giorni aveva febbre e disturbi respiratori valutati come minori. Le si è fermato il cuore ed è morta a 29 anni, malgrado l’ora intera di manovre rianimatorie praticate dai sanitari. La giovane non era ancora vaccinata contro il Covid.

La giovane versiliese è giunta in arresto cardiaco al pronto soccorso dell’ospedale poco prima delle 14. Era in arresto cardio-respiratorio. Sottoposta a rianimazione cardiopolmonare nell’area Covid del pronto soccorso per circa un’ora, non ha mai ripreso coscienza.

Il Covid cambia rotta e punta ai giovani

Basta vedere i numeri forniti dall’Iss e relativi agli ultimi 30 giorni: un quarto dei contagi è stato registrato fra i ragazzi sotto i 18 anni. Solo il 5,22% dei casi segnalati ha invece riguardato over 50. Cambia così il quadro dell’epidemia. Su 141.728 casi Covid degli ultimi 30 giorni, il 25,2% è risultato concentrato nella fascia d’età da 0 a 18 anni. La fetta più piccola dei contagiati sono proprio gli over 50, 5,22%, mentre la più grossa è la fascia fra i 19 e i 50 anni, che pesa per il 54%.

Questo perché ci sono molte più persone in questa fascia e perché molte di loro non sono ancora state vaccinate. Proprio come gli under 18. Gli effetti del vaccino quindi si fanno sentire, visto che il Covid si è spostato proprio sulla fascia dei non vaccinati. Chi invece ha ricevuto il vaccino invece sembra essere diventato resistente al Covid, visto il numero dei casi quasi a zero. Potrebbero anche averlo avuto da vaccinati, ma senza effetti e quindi senza neanche accorgersene. Ma il vaccino serve proprio a questo.