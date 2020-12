Un caso della cosiddetta variante inglese del Covid a Loreto (Ancona). Una sequenza parziale, secondo quanto anticipa oggi il Corriere Adriatico, individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna. Quindi il virus ha avuto una mutazione anche in Italia?

La persona positiva a Loreto alla variante Covid infatti si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore. Ora è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti – dice all’ANSA il direttore del Laboratorio Stefano Menzo – e ora sappiamo che si tratta della variante inglese”.

Variante Covid, l’altra italiana positiva

La paziente 1 italiana è una 007 da poco in forza all’Aise, i servizi segreti esterni, contagiata dalla nuova variante britannica del Covid. La paziente 1 in Italia è in isolamento domiciliare a Roma assieme al compagno, di nazionalità inglese ed ex assistente militare di un ufficiale britannico.

Entrambi – 42 anni lei, 45enne lui – sono positivi e asintomatici. Ma la mutazione è stata riscontrata finora soltanto sulla donna, che ha un’alta carica virale. Proprio questa condizione avrebbe aiutato una settimana fa i genetisti dell’ospedale militare del Celio a sequenziare il genoma del Covid, con la variante individuata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.

La paziente 1 italiana della variante britannica del coronavirus

L’ipotesi resta comunque quella che a trasmettergliela sia stato il compagno – che adesso lavora in banca – rientrato a Roma dal Regno Unito nei giorni scorsi e atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Le precauzioni sono rimaste quelle applicate per tutti quelli che non rilevano particolari criticità: nessun ricovero e solo isolamento a casa, dove si trovano da sette giorni, ma anche un attento monitoraggio delle loro condizioni. (Fonte Ansa).