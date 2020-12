Covid, Veneto allo stremo: contagiati in 200mila da inizio pandemia. Zaia chiede al Governo la zona rossa

Il Veneto è allo stremo a causa del Covid. Contagiate oltre 200mila persone dall’inizio della pandemia, ieri nuovo record di morti con 165 decessi in appena 24 ore. Così il governatore Luca Zaia è costretto a chiedere al Governo la zona rossa.

Il Veneto infatti ha superato oggi la quota dei 200.000 contagiati dall’inizio dell’epidemia Covid-19. Lo ha detto proprio il governatore Luca Zaia. Per l’esattezza sono 200.607 (compresi i decessi e i guariti), con un aumento di 3.817 casi nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività sui tamponi fatti, ha aggiunto Zaia, è del 6,98%.

Covid Veneto, Zaia chiede al Governo la zona rossa

Servono misure da zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino alla Befana. Questa la richiesta di Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni. Una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

“Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi – ha detto Zaia – Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto”. “Con i ministri abbiamo parlato della necessità di misure restrittive, il tema è quello del prossimo fine settimana e del periodo natalizio. Non voglio anticipare quali saranno, ormai è questione di ore, vediamo quale sarà la soluzione”.

Covid Veneto, gli ospedali e il record di morti

Il Veneto, nell’attuale fase di pressione del Covid, ha ancora una disponibilità di oltre 4.000 posti letto nei propri ospedali. Zaia fornisce i dati aggiornati del quadro ospedaliero: la regione ha una disponibilità totale di 13.820 posti letto attivabili, dei quali 9.787 già occupati. Di questi 7.060 da pazienti ordinari, e il resto da malati con Covid. Il saldo è di 4.033 posti disponibili. Zaia ha riferito che in questa ultima settimana sono state ricoverate 276 pazienti ordinari e 174 con Covid.

E’ comunque un tragico record in Veneto che, in sole 24 ore, registra 165 morti per coronavirus. E’ il dato più alto di vittime per Covid di questa seconda ondata, che supera anche il giorno nero del 10 dicembre, quando i decessi erano stati 148. Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino della Regione Veneto sono 3.320 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore.

Quanto al record di morti, va precisato che si tratta di un numero che potrebbe risentire del caricamento in ritardo di perdite avvenute nell’ultimo fine settimana. Lunedì i morti erano stati appena 26. (Fonte Ansa).