A Cozzo un bambino autistico di 8 anni è morto soffocato dai vestiti. Il bimbo, originario dell’Azerbaigian, era ospite di una comunità in Lomellina, provincia di Pavia. Secondo i primi accertamenti è morto soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall’armadio che aveva aperto. E’ avvenuto la sera del 19 gennaio.

Il bambino risiedeva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo. L’episodio è riportato dalla Provincia Pavese. La dinamica precisa del fatto è attualmente al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Come spiega anche il Giorno (uno dei quotidiani più informati sulla Lombardia) l’ipotesi al momento più probabile è quella della morte accidentale. In questo senso si stanno dirigendo le indagini dei carabinieri di Vigevano. Tuttavia gli accertamenti sono proseguiti sino a notte fonda e sull’episodio non è stata ancora fornita una versione definitiva.

La tragedia è avvenuta in una casa all’interno di una comunità che ospita cittadini extracomunitari. L’allarme è scattato intorno alle 20.30 di martedì 19 gennaio. Sul posto, con il personale medico del 118 è intervenuta una ambulanza della Croce Azzurra. Ma quando i soccorritori sono arrivati, il bambino era già morto.