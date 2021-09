Scontro fra una Ducati e un trattore agricolo a Crecchio (Chieti): in gravi condizioni il motociclista coinvolto nell’incidente, un poliziotto 39enne di Poggiofiorito.

Poliziotto grave dopo incidente in moto a Crecchio

Un poliziotto è rimasto ferito questa mattina, giovedì 16 settembre, nello scontro della sua moto con un trattore. È accaduto a Crecchio, sulla strada Marrucina, all’altezza di Villa Selciaroli, in provincia di Chieti. Secondo le prime ricostruzione dello scontro, il mezzo agricolo, condotto da un uomo di 86 anni, era impegnato nella manovra di svolta, per immettersi nella sua rimessa agricola. Nel frattempo, arrivava la Ducati Monster condotta da un uomo di 39 anni di Poggiofiorito, agente di polizia in servizio al commissariato di Lanciano, che non ha potuto evitare l’impatto col trattore.

Ferito trasportato in ospedale con eliambulanza

Il poliziotto ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per tutti i rilievi del caso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetta ricostruire la dinamica dell’incidente.