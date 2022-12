Va in ospedale credendo di avere una indigestione invece è infarto. Stelvio Mignani, un albergatore romagnolo di 45 anni, aveva dei forti dolori al petto e allo stomaco. Credeva che fossero dovuti al cibo e all’alcol consumati a tavola la sera prima: “Ci avevo dato dentro, così ho pensato fosse indigestione, ma quando ho visto che non passavano mi sono preoccupato” ha detto. Al pronto soccorso gli hanno fatto delle analisi ed hanno scoperto che stava avendo un attacco di cuore.

Aveva scambiato i dolori al petto per indigestione

“Ho scambiato un dolore al petto e allo stomaco per indigestione, invece era il cuore che perdeva colpi, un infarto al miocardio in corso” ha raccontato a Il Resto del Carlino. Poi ha aggiunto: “Mi sono presentato al pronto soccorso di Riccione dove dopo una diagnosi lampo mi hanno ‘spedito’ all’ospedale di Rimini. Qui un intervento d’urgenza di angioplastica mi ha salvato la vita: se ho riabbracciato la mia famiglia è grazie a questi sanitari eroi. Per me è il regalo di Natale più bello”.

La sera prima aveva avuto una cena in famiglia

“La sera prima avevamo fatto un’abbondante cena in famiglia” ha raccontato il 45enne. Che ha proseguito: “Siccome ‘ci avevo dato dentro’ con il mangiare e anche con il bere, ho sottovalutato i dolori a petto e stomaco che sentivo l’indomani. Pensavo di aver fatto una indigestione. Dato che non passavano, insieme alla mia compagna sono andato al pronto soccorso riccionese. Dove mi hanno fatto un esame, nel giro di soli 20 minuti, e mi hanno trasferito d’urgenza in ambulanza all’Infermi a Rimini. Una volta qui sono finito subito in sala operatoria, dove mi hanno installato due stent, due dilatatori aortici”.

