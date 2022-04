Quando è la moglie a diventare stalker. Accade a Crema dove una donna di 50 anni, secondo le accuse, avrebbe tentato di speronare l’ex marito con l’auto e non solo.

La donna non avrebbe mai accettato la separazione, secondo gli inquirenti. E per questo si sarebbe trasformata in una stalker: ha minacciato l’ex marito, lo ha insultato davanti agli amici, seguito in auto con sorpassi azzardati e tentativi di speronamento.

Un susseguirsi di intimidazioni, anche potenzialmente pericolose, culminate con il lancio di un vassoio pieno di cibo in un ristorante. A quel punto lui, 50 anni, ha denunciato lei, sua coetanea ed ex coniuge.

Nei confronti della donna i carabinieri hanno disposto il divieto di avvicinarsi al coniuge, alla sua abitazione, ai luoghi che lui frequenta. Non può telefonargli e nemmeno contattarlo con qualunque mezzo, anche social.

Crema, il tentativo di speronamento a gennaio e l’escalation

La misura, emessa dal Tribunale di Cremona, è stata eseguita dai militari della Stazione di Crema, città teatro dei fatti, stando alle indagini iniziate a partire dalla metà dello scorso gennaio.

Quel giorno, gli ex coniugi erano entrambi in auto e la donna, dopo aver compiuto manovre spericolate, aveva sorpassato l’ex marito urtandolo e mettendo in pericolo altri automobilisti. Da allora, una escalation: inseguimenti, tamponamenti, liti e minacce.