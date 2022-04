Una donna di Cremella (Lecco) è rimasta gravemente ferita, investita dalla propria auto, una Mercedes, che si è rimessa in movimento per il freno a mano non tirato o un malfunzionamento. L’incidente è accaduto ieri sera a Cassago Brianza, nel Lecchese, dove la donna si era recata per prendere i suoi due nipotini all’uscita dalla scuola materna. A un tratto la giovane si dev’essere accorta che l’auto si stava muovendo ed è corsa verso il mezzo, per istinto, ma è stata travolta è schiacciata contro un muro, subendo traumi con emorragia e la frattura di una gamba. Trasportata in ospedale con l’elisoccorso. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.