CREMONA – Una bambina di due anni è stata trovata morta in una casa a Cremona nel pomeriggio del 22 giugno. La bimba è stata uccisa a coltellate, probabilmente dal padre, un ivoriano di 27 anni, che è stato trovato ferito accanto al corpicino. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, dove è piantonato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la madre della piccola e il padre non vivevano nella stessa abitazione ed è pertanto probabile che la bambina fosse stata affidata al 27enne per qualche ora. Poi è scattato l’allarme, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per la piccola non c’era più nulla da fare.

I sanitari hanno così allertato i militari, che hanno preso in consegna il padre e lo hanno portato in ospedale, dove è attualmente piantonato. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe inferto una coltellata al ventre. (Fonte ANSA).