Cremona, bimbo di 18 mesi precipita dal balcone di un appartamento al primo piano: salvato dall’erba

A Cremona un bambino di 18 mesi è caduto dal balcone di un appartamento al primo piano. Le sue condizioni sono gravi ma per fortuna fanno sapere dall’ospedale dell’infanzia di Bergamo dove è stato trasportato in elicottero non è in pericolo di vita.

La prima ricostruzione

A salvarlo, la caduta nel giardinetto interno dell’edificio, con l’erba che ha almeno parzialmente attutito l’impatto e i suoi effetti. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura, che hanno eseguito i rilievi di legge con l’ausilio del personale della Scientifica e raccolto le testimonianze dei famigliari del piccolo di alcuni vicini. Stando ai primi accertamenti, si è trattato di un incidente: il bambino, straniero, potrebbe essere precipitato dopo essersi sporto troppo dalla balaustra.