CREMONA – Avevano trasformato le vie e le piazze del centro città in veri e propri ring, dove si davano appuntamento attraverso i social per aggredire o confrontarsi con altri ragazzi. Per questo un gruppo di adolescenti è finito in manette a Cremona. I carabinieri hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e 3 ai domiciliari. Altri 18 sono stati denunciati.

Gli indagati, tra i 15 e i 18 anni, prendevano di mira anche giovanissimi. Avevano pure una pagina Instagram, intitolata Cremona.dissing, termine mutuato dal rap che sta ad indicare una gara di insulti creata da un artista che vuole prevalere, offendere o sfidare un altro.

La pagina in questione era così divenuta un vero e proprio palcoscenico, sul quale venivano pubblicati i video delle maxi risse. Decine gli episodi di violenza postati e commentati. (Fonte: Ansa)