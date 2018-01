CREMONA – In un tragico incidente stradale avvenuto ieri, 10 gennaio, a Pieve San Giacomo, nel Cremonese, ha perso la vita Amantia Sula, 35 anni, moglie del maggiore dei carabinieri Claudio de Leporini. Lo stesso ufficiale è rimasto gravemente ferito nello schianto fra la sua Bmw e un camion.

Il maggiore dei Carabinieri, scrive il Giorno, è stato trasportato all’ospedale di Cremona per essere ricoverato in prognosi riservata nel reparto Rianimazione, dove in seguito alle tempestive cure a cui il 35enne ha prontamente reagito i medici hanno nel pomeriggio sciolto la prognosi. Sarebbe fuori pericolo. L’auto sulla quale viaggiava la coppia, che ha una figlioletta di sette anni, dopo il violento urto è finita in un fossato che costeggia la provinciale 33 e la 27, collegamento fra Cicognolo e San Salvatore.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimarla, sul luogo del terribile scontro, è risultato purtroppo vano. Sulle cause del drammatico sinistro ora indaga la Polstrada e, tra le ipotesi, c’è una mancata precedenza.