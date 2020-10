Cremona, prepara muffins alla marijuana: la zia li mangia e finisce in ospedale (foto Ansa)

Clamoroso a Cremona dove una ragazza ha preparato dei muffins alla marijuana, la zia non lo sapeva, li ha mangiati ed è finita in ospedale.

Una storia di ordinaria follia da Cremona dove una ragazza di 27 anni ha preparato dei muffins alla marijuana; la zia non lo sapeva, li ha mangiati ed è finita ricoverata in ospedale.

Aveva preparato dei muffins usando cinque grammi di marijuana ma si è dimenticata che la nonna e la zia sarebbe passate da casa sua a fare le pulizia.

La zia ha mangiato i i dolci e ha cominciato ad accusare vertigini e problemi respiratori tanto da finire in ospedale.

Così i militari della compagnia di Cremona hanno segnalato alla Prefettura quale assuntrice di sostanza stupefacente una 27enne che aveva preparato i dolci.

La donna si trova tutt’ora ricoverata in ospedale a Cremona in buone condizioni ma in osservazione.

