Cremona, baby boom: nati 15 bimbi in 24 ore (Foto Ansa)

La rinascita dopo il lockdown per coronavirus, a Cremona. In 24 ore nell’ospedale della cittadina sono nati 15 bimbi, un record che nessuno si ricorda sia stato mai raggiunto.

L’evento risale alla notte tra venerdì e sabato: uno dopo l’altro sono stati dati alla luce 10 femmine e 5 maschietti, compresi due gemelli.

L’ultimo però è venuto al mondo, ovviamente con l’assistenza necessaria, in una stanza di degenza in quanto la sala parto aveva fatto registrare il tutto esaurito. Non c’era più un posto.

Così nella struttura ospedaliera che tra la fine di febbraio e aprile era stata quasi interamente trasformata per accogliere i pazienti Covid che provenivano principalmente dalla provincia, una delle più flagellate d’Italia con 1.119 vittime, questo mini boom di nascite ha portato un clima di euforia.

A Cremona 15 bimbi nati in 24 ore: la gioia di medici e ostetrici

“E’ stato un evento particolarmente bello, eccezionale per la nostra città, e ci fa felici anche perché arriva dopo mesi difficili. E’ un segnale di rinascita”, racconta Aldo Riccardi, direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia.

“La nostra realtà è in controtendenza rispetto al trend nazionale che vede le nascite in calo. Da noi aumentano ma sono circa 1.150 all’anno, 110 al mese, 3-4 al giorno”, osserva il primario, che con il collega Bruno Brera, responsabile di Neonatologia, ha gestito l’avvenimento “straordinario”.

“I 15 piccoli stanno tutti bene. Siamo contenti anche perché le loro mamme hanno riposto fiducia in noi”, aggiunge Brera.

“Nei mesi scorsi la terapia intensiva era diventata sub-intensiva e questo aveva creato preoccupazione nella popolazione, e poi sono arrivate le settimane drammatiche del Covid. Ma l’équipe è rimasta la stessa e anche i livelli di sicurezza garantiti. Alle mamme e ai neonati è assicurato un reparto Covid-free con percorsi riservati. I papà possono entrare in sala parto per il travaglio e nelle due ore successive alla nascita”.

“E’ andato tutto bene – ha aggiunto Riccardi – l’unica difficoltà è stata nella gestione del personale di fronte a una mole di lavoro quattro volte superiore al normale”.

E chi è stato in turno in quelle 24 ore, la dottoressa Annalisa Abbiati e il collega Gaetano Scalzone, di fronte a questo susseguirsi di nascite, commenta: “E’ stata un’esplosione di gioia”. (Fonte: Ansa)