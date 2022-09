Cremona, omicidio in una ditta: uccide il titolare con un fucile. Ferito anche un altro uomo (foto ANSA)

Omicidio in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona dove, nella ditta Classe A Energy, è stato ucciso il titolare, un 61enne. Con l’area dell’impresa blindata dai carabinieri, che sono al lavoro in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, è ancora da chiarire chi gli abbia sparato e perché.

Omicidio in una ditta a Cremona, le prime notizie

Secondo le prime indiscrezioni è stato un 78enne – poi fermato – ad uccidere il titolare dell’impresa, che commercializza materiale edile. Oltre al deceduto, risulta ferita in modo lieve anche un’altra persona, un uomo di 37 anni che è stato portato in ambulanza all’ospedale di Crema. L’assassino ha sparato con un fucile da caccia. Da chiarire il movente: certamente c’è stata una lite immediatamente prima del delitto ma non è da escludere che la resa dei conti finita nel sangue possa essere stata premeditata, visto che l’assassino si sarebbe portato l’arma da casa.