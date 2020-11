Da Cremona va in Portogallo alla ricerca dell’ex compagna, la uccide e poi si toglie la vita.

Un uomo è andato in Portogallo per chiedere un ultimo incontro alla sua ex compagna. Poi l’ha uccisa con un colpo di pistola alla testa, quindi si è sparato togliendosi la vita. Il cadavere di Roberto Arcari, 64enne residente a Cingia de’ Botti, in provincia di Cremona, ex operatore socio assistenziale da qualche tempo all’estero, fra Spagna e Portogallo, è stato poi ritrovato mercoledì mattina in un camper alla periferia di Peniche, a nord di Lisbona.

Accanto a lui, il corpo senza vita di Nadiya Ferrao, operaia di origine ucraina sposata con un portoghese. Omicidio suicidio, per gli inquirenti. Che in attesa dell’autopsia, seguono la pista del delitto per gelosia: ipotizzano che l’uomo volesse riconquistare la sua ex fidanzata e che dopo averla incontrata, presumibilmente al culmine di un litigio, l’abbia ammazzata per poi uccidersi. La pistola, sequestrata, è stata ritrovata sul pavimento del camper.

La trappola del camper una volta arrivato in Portogallo

L’ex infermiere, giocatore di calcio e allenatore Roberto Arcari, era andato in Portogallo con il suo camper. Da anni infatti faceva base a Barcellona per girare l’Europa appunto con quel mezzo. Per lunghi chilometri, alla guida del camper, l’uomo ha meditato su che cosa fare di quella relazione ormai terminata con la donna ucraina di una decina d’anni più giovane di lui.

Giunto in Portogallo le ha chiesto un incontro e lei ha accettato facendosi venire a prendere al termine del turno di lavoro. La trappola è scattata e per la donna non c’è stato nulla da fare. (Fonte Ansa).