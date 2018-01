CREMONA – Ha ucciso la moglie a colpi di mannaia nella loro casa di Cremona e ha ferito un bimbo disabile di 3 anni, figlio di una coppia di amici, che poi è morto nell’ospedale Maggiore dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Il violento delitto è avvenuto la mattina del 24 gennaio. La vittima, 46 anni e di origini cinesi, è stata uccisa dal marito di 51 anni che poi si è scagliato anche contro il piccolo che era in casa con loro.

Laura Bosio sul sito di CremaOggi scrive che l’esplosione di ira è avvenuta in un appartamento in via Fatebenfratelli a Cremona, in un caseggiato Aler, e alcuni passanti hanno notato l’uomo che picchiava la donna sul balcone con un bastone, che invece si è rivelata una mannaia, e hanno dato l’allarme: