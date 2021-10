Blitz dice

Discoteche stavolta hanno ragione: non ha senso porre il limite del 35% della loro capienza per la riapertura. Non ha senso nella realtà il 35 per cento e neanche il 50 per cento che si prospetta e neanche fosse il 75 per cento o qualunque altra percentuale. Non hanno senso questi limiti nella realtà, realtà […]