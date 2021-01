Crisanti: “Dovremo portare la mascherina per altri due anni, non è certo che i vaccinati non siano contagiosi” (foto Ansa)

Crisanti: “Dovremo portare la mascherina per altri due anni, non è certo che i vaccinati non siano contagiosi”. Le dichiarazioni del virologo in una lunga intervista rilasciata durante Piazzapulita su La7.

Per Crisanti, dovremo portare le mascherine per almeno altri due anni perché ancora non abbiamo certezze sulla non contagiosità dei vaccinati. Sappiamo solamente che loro non possono ammalarsi ma non sappiamo se possono infettare gli altri o meno.

Crisanti: “Psicologicamente sarà l’anno più difficile, quello delle speranze frustrate”

“Psicologicamente sarà l’anno più difficile da affrontare. Ora abbiamo i vaccini e quindi le persone si attendono una fine prossima della pandemia ma è una speranza frustrata perché non ne abbiamo a sufficienza per tutti. Psicologicamente sarà l’anno più difficile perché sarà un anno di attesa. Bisognerà gettare le basi per un piano gigantesco la cui attuazione non è facile. Non conosciamo nemmeno la durata dell’immunità. Quindi può essere che le persone vaccinate all’inizio non siano più immuni quando non abbiamo ancora finito di somministrare il vaccino a tutti gli italiani. E così si ricomincia da capo.

Crisanti aggiunge: “La mascherina andrà portata per almeno altri due anni”