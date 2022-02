Non vaccinati tra i cinquantenni (50-59 anni) sono l’11% (Ansa)

Crisi di mezz’età: il milione non vaccinato tra i cinquantenni. Sono 1.074.948 (11,14%) gli italiani nella fascia di età 50-59 anni che non sono ancora vaccinati o che hanno fatto solo la prima dose. 8.570.348 (88,86%) hanno completato la seconda dose/unica dose, mentre 7.066.362 (73,25%) hanno completato la dose addizionale booster.

Crisi di mezz’età: il milione non vaccinato tra i cinquantenni

Emerge dal report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma.

“L’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più è entrato in vigore, ma lo scenario che possiamo vedere risulta ancora disomogeneo tra le varie fasce di età degli over 50”, spiega il direttore di Altems Americo Cicchetti.

Adesione alla campagna vaccinale cresce con l’età

“Quello che si nota dalla lettura dei dati è un incremento dell’aderenza alla campagna vaccinale che cresce con l’età: la fascia di età 50-59 anni registra l’88,86% dei vaccinati, la fascia di età 60-69 anni registra il 91,85% dei vaccinati, la fascia di età 70-79 anni registra il 93,51% dei vaccinati, mentre la fascia degli over 80 anni registra il 94,77%”.

Degli over 50 anni in Italia, indica Cicchetti, il 91,65% ha completato la seconda dose/unica dose, mentre l’80,07% ha effettuato la dose addizionale booster.

“Dalla prossima settimana – osserva – dovremmo poter verificare l’effetto che sarà generato dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 a partire dal 15 febbraio. Un effetto nel frattempo lo abbiamo visto sulla mortalità. Che finalmente torna a scendere dopo tante settimane di crescita continua e a 4 settimane dal raggiungimento del picco in questa quarta ondata”.