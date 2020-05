Crispano (Napoli), il sindaco: “Vigile intervenuto contro assembramento è stato aggredito da baby gang”

ROMA – Il vigile interviene per disperdere un assembramento e viene picchiato da una baby gang.

Tutto è avvenuto a Crispano, piccolo comune in provincia di Napoli.

A denunciare la vicenda è stato il sindaco di Crispano, Michele Emiliano:

“L’inciviltà più totale ha prodotto un vigile urbano con una testa sanguinante e il pericolo che potesse anche accadere di peggio”.

Il sindaco ha poi parlato della “solita banda di ragazzini che si sono assembrati per stare in piazza senza far nulla”.

Il vigile, intervenuto anche perché era scattata una rissa, è stato quindi ferito alla testa dai ragazzini, che poi si sono dileguati.

Il primo cittadino di Crispano ha anche specificato di aver chiesto “in ogni modo” di non stare in strada senza motivo e che “alcuni proprio non vogliono ascoltare, e questi sono i risultati. La minoranza di incivili che rovina lo sforzo di tutta la comunità”.

Dopo l’aggressione sono intervenuti i carabinieri, già al lavoro per identificare i responsabili e denunciarli.

Stessa sorte accadrà anche per i genitori, che “venendo meno alla loro funzione educativa espongono tutti al pericolo”.

I controlli, ha poi aggiunto Emiliano, continueranno “non per divertimento ma per tutelare tutti voi”.

Il primo cittadino di Crispano ha anche diffuso le immagini del vigile urbano ferito. (Fonte: FanPage, Facebook).