ROMA – Cristian Varone, 23enne di Mondragone scomparso lo scorso agosto, è stato avvistato a Ostia. Il ragazzo è scomparso il primo agosto da Sessa Aurunca, nel casertano.

Cristian Varone sarebbe stato avvistato a Ostia, nella zona del Porto Turistico.

In quell’occasione però, a precisa domanda, avrebbe negato di chiamarsi Cristian, seppure dopo molte esitazioni. La famiglia comunque è fiduciosa che il ragazzo possa essere davvero sul litorale romano. Nei giorni scorsi i familiari sono andati ad Ostia a fare volantinaggio, secondo la zia ci sarebbero almeno una decina di persone che dopo aver visto la foto hanno detto di aver incrociato il ragazzo.

“Era un ragazzo solare – racconta la zia -, sempre sorridente, ma da una decina di giorni era diventato cupo, preoccupato. Ci diceva che volevano fargli del male, che qualcuno lo seguiva con la macchina. Il padre dopo qualche giorno lo ha portato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria”.

“La zia non sa darsi spiegazioni, ma non crede del tutto all’allontanamento volontario: “Era sempre più impaurito, ci diceva: ‘Mi vengono a prendere’. Per noi può essere successo di tutto”.