PIACENZA – Dopo una lunghissima e dura battaglia contro la malattia che lo aveva colpito anni fa, è morto Cristiano Garilli, agente piacentino di 42 anni. Cristiano Garilli per anni è stato in forza alla polizia stradale di Piacenza prima di lasciare forzatamente l’incarico per i problemi di salute che lo avevano colpito. Nonostante tutti sapessero delle sue condizioni di salute precarie, la notizia della sua morte ha scosso e rattristato tutti tra agenti e superiori. Garilli non si era arreso alla terribile diagnosi ma dopo aver lottato per due anni è venuto a mancare nella notte tra lunedì e martedì.

