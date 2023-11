Proseguono le ricerche di Cristiano, il ragazzo di 12 anni scomparso due giorni fa in Maremma, che si è allontanato da scuola ad Albinia (Grosseto). Il ragazzo è andato via da scuola durante la ricreazione insieme a un coetaneo, che è stato invece ritrovato poco dopo alla stazione. Le ricerche sono state estese anche in Umbria, dove il ragazzino ha dei parenti, e a Roma, città facilmente raggiungibile via treno dalla Maremma. Il ragazzo, secondo quanto appreso, non avrebbe con se il telefono, ma in questi giorni avrebbe interagito sui social. I carabinieri stanno cercando di mettersi in contatto con amici e conoscenti del ragazzino per sapere se ci siano stati contatti recenti.

Il ragazzo scomparso e la probabile fuga

Approfittando della ricreazione i due ragazzi lunedì sono usciti da scuola. Secondo le prime ricostruzioni i due avevano deciso insieme di allontanarsi, ma uno è stato ritrovato poco dopo alla stazione ferroviaria di Albinia (Grosseto), l’altro invece non si trova. Delle persone di origine pakistana avrebbero provato a fermare i due giovanissimi mentre stavano cercando di salire su un treno in direzione Roma. Uno è stato bloccato, l’altro è invece scappato nei campi accanto alla ferrovia. Il 12cenne, che abita in una comunità terapeutica per ragazzi, la Crisalide, che si trova a Collecchio nel Parco della Maremma, non sarebbe nuovo a cose del genere e avrebbe provato altre volte ad allontanarsi.

