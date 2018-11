ROMA – “Via il Crocifisso da alcune aule di una scuola elementare a Fiumicino per non urtare la sensibilità di chi non è cristiano”. A sollevare l’episodio (poi rivelatosi falso) è stato il senatore della Lega, William De Vecchis. E’ arrivato infatti un un video esplicativo della dirigente della scuola primaria di via Rodano, Maria Pia Sorce, a mettere a tacere tutti. Nessun caso, i crocifissi non ci sono in alcune aule semplicemente perché “il numero di cui siamo dotati è inferiore rispetto al numero occorrente”. L’istituto, precisa la preside bombardata dalle richieste di chiarimenti negli ultimi due giorni, “prende le distanze da questo tipo di indicazioni, in quanto siamo una scuola che tutela, salvaguarda e tutela tutte le religioni e tutte le posizioni etiche e morali dei nostri studenti e delle nostre famiglie, come abbiamo fatto da sempre e da anni. Quindi anche nel rispetto dei valori tradizionali che ci caratterizzano”.

Sorce, su richiesta del sindaco Esterino Montino, ha anche fatto una mini indagine nell’istituto, cercando i nominativi di eventuali prof che avrebbero di propria iniziativa tolto il crocifisso dalla parete: ma non ha trovato nessuno da redarguire, perché il caso, semplicemente, non esiste.

“Roba da matti! Spero non sia vero…Quanti episodi avremo da qui al Natale? Io rilancio: #vivailNatale, giù le mani dalla nostra storia millenaria”. Aveva scritto su twitter il vice-premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito della notizia.