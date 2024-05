Tragedia sfiorata a Bari, dove il crollo del solaio ha interessato l’androne della scuola elementare “Marco Polo” di Palese nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio. Fortunatamente, l’area era già stata chiusa agli studenti a causa di alcune crepe sospette, evitando così conseguenze drammatiche. Il dirigente scolastico, Angelo Panebianco, aveva notato le crepe e deciso di adottare misure preventive. Gli alunni della classe al primo piano, in corrispondenza delle crepe, erano stati spostati per sicurezza. Grazie a queste precauzioni, nessuno è rimasto ferito al momento del crollo. Le lezioni continueranno per i pochi giorni rimanenti dell’anno scolastico presso la scuola Collodi, situata a poche centinaia di metri di distanza. Prima del crollo, Panebianco aveva allertato sia l’amministrazione comunale che i vigili del fuoco riguardo alle criticità strutturali. Tuttavia, il crollo è avvenuto poche ore dopo, non lasciando tempo per un intervento tecnico immediato.

Già da giovedì 30 maggio, sono iniziati i lavori di ripristino dell’immobile. La scuola “Marco Polo” è prevista essere agibile per le elezioni amministrative di Bari, programmate per l’8 e 9 giugno, durante le quali la struttura fungerà da seggio elettorale.