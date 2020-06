Crollo Napoli in edificio in ristrutturazione: si cercano feriti tra le macerie (Foto archivio ANSA)

NAPOLI – Un crollo si è verificato poco prima delle 12.30 del 1° giugno in un’edificio nel quartiere Pianura, a Napoli.

Nel crollo sono morti due operai, mentre altri sono stati estratti vivi dalle macerie.

Secondo una prima ricostruzione, una parete o forse un solaio di un’abitazione in ristrutturazione è crollato tra via Archimede e via Montagna Spaccata.

I carabinieri, gli uomini dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto del crollo a Napoli e scavano tra le macerie.

Alcuni testimoni hanno riferito che al momento del crollo, nell’edificio erano presenti degli operai che stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione.

Secondo quanto riferito da Fanpage, i vigili del fuoco hanno estratto due operai stranieri ancora vivi dalle macerie.

Continuano invece le ricerche degli altri operai, di cui non si hanno ancora notizie.

Intanto i carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno eseguendo i rilievi del caso e ascoltano i testimoni per chiarire la dinamica dell’incidente. (Fonti: ANSA, FanPage)