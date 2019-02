CROTONE – Un rigurgito mentre dormiva, poi la corsa in ospedale coi genitori ma per un bimbo di un anno e mezzo non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è morto poco dopo il ricovero dell’ospedale di Crotone e ora le autorità dovranno decidere se disporre o meno l’autopsia.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo era spossato dall’influenza e dalla febbre, ma era riuscito a mangiare della pastina. I genitori lo hanno messo a letto a riposare, ma quando sono andati a controllarlo il bimbo aveva rigurgitato ed era cianotico.

I genitori hanno chiamato subito i soccorsi e intanto la zia del bambino, che è medico, ha tentato una prima rianimazione. Il piccolo abitava a Scandale, nel crotonese, ed è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Al pronto soccorso sono intervenuti gli agenti di polizia per indagare sul caso.