Violenta esplosione nel porto di Crotone: tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell’equipaggio della nave, che batte bandiera straniera. Una quarta persona è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale di Crotone.

Esplosione al porto di Crotone, non ci sono diversi

Non ci sono dispersi, diversamente da quanto inizialmente appreso. A riferirlo sono i vigili del fuoco del Comando provinciale, che confermano il numero dei morti.

Secondo quanto è stato accertato, le quattro persone date in un primo tempo per disperse erano scese temporaneamente dal rimorchiatore e sono state successivamente rintracciate. I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell’esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare.

Crotone, lo scoppio in sala macchine

Lo scoppio si sarebbe verificato nella sala macchine del rimorchiatore. Ad esplodere, secondo quanto per ora riscontrato dai vigili del fuoco, sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante provinciale di Crotone dei vigili del fuoco, ingegnere Giuseppe Bennardo.