CROTONE – Schianto fatale a Crotone, sulla Strada Statale 107. La tragedia si è consumata sabato 30 marzo, poco prima delle 13. Una giovane donna di Crotone, Marianna Origlia, di 24 anni, ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

L’incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Bravo ed una Matiz, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata Marianna Origlia che è morta sul colpo all’interno dell’abitacolo della Matiz nonostante gli sforzi fatti dai pompieri del Comando provinciale di Crotone per liberarla.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi: a soccorrerla alcuni volontari della Misericordia di Isola Capo Rizzuto che stavano transitando nella zona con un’ambulanza per il trasporto di un dializzato. I volontari si sono fermati e considerata la gravità della situazione hanno immediatamente chiamato il Suem 118 che ha anche allertato il servizio dell’elisoccorso.

Quando l’elicottero è arrivato per la donna non c’era più niente da fare. L’autista dell’altra auto, un 32enne di Cetraro, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Crotone da un’ambulanza del 118. Sul posto ad effettuare i rilievi tre pattuglie della Polizia Stradale di Crotone. (Fonte: Agi)