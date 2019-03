CROTONE – Anche l’uomo rimasto ferito nell’incidente del 30 marzo a Crotone è morto in ospedale. Daniele Lacco, 32 ani e originario di Cetraro, è deceduto il 31 marzo per la gravità delle ferite riportate nell’incidente in cui ha perso la vita Marianna Origlia, 24enne di Crotone.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la Origlia si è schiantata frontalmente con quella guidata da Lacco intorno alle 13 di sabato sulla strada provinciale 107 a Crotone in località Corazzo. Per la giovane Marianna non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi: la donna è morta sul colpo.

Lacco invece era stato soccorso e portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Crotone in gravissime condizioni. L’uomo ha lottato ma si è poi spento in ospedale. I carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto. (Agi)