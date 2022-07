Crotone, prete celebra la messa in mare: materassino come altare

Un prete ha celebrato la messa in mare. Tutto è avvenuto in provincia di Crotone, dove il prete, don Mattia Bernasconi, si trovava con 21 ragazzi per un campo estivo organizzato da Libera.Don Mattia Bernaasconi, 36 anni, è infatti viceparroco di San Luigi Gonzaga in provincia di Milano.

“Il mio non voleva essere protagonismo”

Don Bernasconi, intervistato dal Corriere della Sera, ha poi spiegato i motivi dietro al suo gesto:

“Era una situazione di emergenza: non siamo riusciti a trovare un altro posto per celebrare. La cerimonia doveva solo rappresentare un ringraziamento alla terra che ci aveva ospitato. Non volevamo di certo urtare la sensibilità di qualcuno”.

Come è successo? “Ci trovavamo da una settimana in Calabria per un campo della legalità organizzato dall’associazione antimafia Libera, con 21 studenti delle superiori. Volevamo trascorrere l’ultimo giorno in spiaggia: era domenica, si poneva il problema della messa, che celebriamo sempre. All’inizio avevo pensato a una pineta, ma era già occupata. Erano le dieci e mezza di mattina, il sole era cocente: allora abbiamo deciso di virare verso l’unico posto confortevole: in acqua”.

Fuori luogo? £Mi rimprovero forse un po’ di ingenuità: la cosa è stata fraintesa, forse anche giustamente. Però una signora mi ha ringraziato, dicendomi che si era sentita raggiunta dalla Chiesa anche in spiaggia. Ogni luogo va bene per diffondere il verbo del Signore”.