Cts, mascherine all’aperto, stop all’obbligo sul tavolo degli scienziati. Il 28 giugno, quando tutta l’Italia sarà bianca. Potrebbe essere questa, secondo riferiscono fonti qualificate, la data in cui il Paese potrà uscire dal bavaglio della mascherina all’aperto.

Non si esclude però uno slittamento in avanti di questo giorno fatidico, fino almeno alla settimana successiva, il 5 luglio.

Una data su cui sta ragionando il Cts, la riunione è cominciata poco prima delle 19. Dal presidente del Consiglio al ministro della Salute tutti hanno reclamato un parere scientificamente attendibile, sulla base del quale prendere una decisione.

12 i membri del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le valutazioni, potrebbe esserci appunto quella di fissare il termine dell’obbligo quando tutto il Paese sarà in zona bianca.

Dunque dal 28 giugno, aspettando che anche la Valle d’Aosta, l’unica regione ancora gialla, cambi colore (il resto del Paese sarà bianco da domani).

Ma non è l’unica opzione in campo. C’è chi sostiene che per abbandonare la mascherina sia necessario aspettare almeno fino al lunedì successivo, il 5 luglio, alla luce del rischio varianti.

A quest’ultima eventuale scelta potrebbe essere ancorato il criterio di prevedere una data – che potrebbe essere anche intermedia tra quelle indicate – anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata.

Varianti, timore per i vaccinati prima dose

Tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose. E restano al momento i timori sulla diffusione della mutazione Delta.

In particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio. Sembra tramontare invece, di fronte al trend costante di numeri in calo sui contagi, l’ipotesi per lo stop a metà del prossimo mese.

Sembra ormai certo, invece, che togliendo la mascherina bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti. Andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento.