Cuglieri, olivastro millenario Sa Tanca Manna distrutto dall’incendio in provincia di Oristano (Foto d’archivio Youtube)

L’olivastro millenario di Cuglieri, il Sa Tanca Manna simbolo della città, è stato distrutto dall’incendio. Il rogo che ha devastato la provincia di Oristano e parte della Sardegna nell’ultimo weekend.

Cuglieri, olivastro millenario Sa Tanca Manna distrutto dall’incendio

L’olivastro millenario “Sa Tanca Manna” simbolo di Cuglieri ed esempio di archeologia botanica non solo per la Sardegna distrutto dalle fiamme. Un capannone utilizzato da una ditta di vendita di bevande collassato, bruciati altre strutture intorno e una zona industriale in parte compromessa.

E’ questo il quadro dei danni a Cuglieri, dove le fiamme sono ripartite nelle campagne tra il paese dell’Oristanese e Scano Montiferro. Lo fa sapere il sindaco Gianni Panichi. “Tutt’attorno alle poste e all’oleificio è bruciato ma le strutture si sono salvate. Purtroppo le fiamme sono ripartite attorno al paese”.

L’incendio in Sardegna nello stesso luogo di quello di 27 anni fa nel Montiferru

Sono trascorsi quasi 27 anni dall’ultimo rogo scoppiato nel Montiferru. Era l’agosto del 1994 quando un incendio, poi risultato doloso, cancellò i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro. Ed è proprio nella stessa zona, tra Bonarcado e Santu Lussurgiu che sabato sono partite le fiamme.

Le alte temperature e il vento hanno alimentato il fuoco che si è velocemente propagato circondando prima Santu Lussurgiu e poi spostandosi a Cuglieri. Il piccolo paese è stato assediato dalle fiamme per tutta la notte. 200 le persone sfollate. Con loro anche tutti gli abitanti di Sennariolo, 155 persone, che si trova a pochi chilometri e dove gli stessi cittadini di Cuglieri avevano trovato rifugio.