Cultura, in mostra a Venezia l’architettura italiana nel mondo. Tra i protagonisti Piano, Fuksas e Casamonti. Ci sono Marco Casamonti, Massimiliano Fuksas e Renzo Piano fra i 6 grandi dell’architettura italiana nel mondo che saranno in mostra da domani a Venezia, nella sede della Fondazione Giorgio Cini.

Cultura a Venezia con la mostra “EST. Storie italiane di viaggi, città e architetture”

La mostra “EST. Storie italiane di viaggi, città e architetture”, in concomitanza con la Biennale Internazionale di Architettura di Venezia, resterà aperta fino al 18 luglio. Protagonisti sei studi di progettazione architettonica italiani di fama internazionale: RPBW – Renzo Piano Building Workshop, AMDL CIRCLE, Studio Fuksas, Archea Associati, Piuarch e MC A – Mario Cucinella Architects.

Per ogni Paese, con particolare attenzione a Russia, Cina, Albania, Georgia e Vietnam, la cultura italiana architettonica contemporanea verrà messa a confronto con l’immaginario storico, raccontato attraverso i materiali conservati alla Fondazione Giorgio Cini.

Per esempio per Cina e Vietnam verranno esposti volumi e mappe accompagnati da una selezione di fotografie del Fondo Tiziano Terzani, la maggior parte delle quali è stata scattata dal 1980 al 1984, periodo in cui Terzani (con il nome cinese di Deng Tiannuo), visse in Cina.

Tra torri, musei, aeroporti, ponti e palazzi avveniristici, tutti progettati dal meglio dell’architettura italiana, Archea Associati propone progetti in Albania, Russia, Cina e Vietnam: il complesso espositivo e ricettivo Liling World Ceramic Art City in Cina; National Stadium of Albania, il più grande stadio dell’Albania; il concorso per lo sviluppo dell’area Rublyovo- Arkhangelskoye in Russia e il masterplan e cantina vinicola Ba Na Hills 2.0 in Vietnam.

Cultura a Venezia, Marco Casamonti: “Questo è un importante riconoscimento per Archea”