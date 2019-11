CUMIANA (TORINO) – Incidente mercoledì sera, 20 novembre, a Cumiana, in provincia di Torino. Un giovane carabiniere di 23 anni è stato investito da un’auto mentre prestava soccorso ad un cerbiatto rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di mercoledì sera. Una pattuglia della stazione carabinieri di Villafranca era intervenuta lungo strada Piossasco (SP193) di Cumiana, all’altezza del civico 53, in seguito all’investimento di un cerbiatto.

Ad un certo punto, però, una Volvo che arrivava da Cumiana diretta Torino ha colpito la parte anteriore dell’auto dei carabinieri, ferma lungo la strada con i lampeggianti accesi per chiudere la strada al traffico e per consentire le operazioni di recupero dell’animale, oltre che per permettere ai mezzi coinvolti di ripartire.

La Volvo, guidata da una donna di 43 anni di Torino, nell’urto ha sbalzato uno dei due carabinieri. L’uomo è finito a terra con violenza, ed è stato quindi portato in elisoccorso al Cto dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro carabiniere presente e la conducente della Volvo sono rimasti illesi. La donna è risultata negativa agli accertamenti etilometrici. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Pinerolo. (Fonte: La Stampa)