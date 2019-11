Cuneo, donna accoltellata in casa durante una rapina: caccia a tre ladri

ROMA – Una donna di 54 anni è stata accoltellata alla gola nella propria abitazione, nel centro a Cuneo, durante una rapina. Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 19 novembre, intorno alle 3,30. La donna è stata portata all’ospedale Santa Croce e Carle, dove è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

La polizia non è esclude che si sia trattato di una rapina. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona. Il coltello non è ancora stato trovato. La cinquantaquattrenne viveva da sola in una casa in via Luzzatti, nel centro di Cuneo.

La dinamica della rapina.

Sono stati almeno tre i ladri che, secondo le prime ricostruzioni, si sono introdotti nella casa attraverso una finestra. La donna – che vive da sola – si è svegliata ed è stata aggredita. Poi la coltellata alla gola. La vittima ora è in ospedale in gravi condizioni. La prognosi non è ancora stata sciolta. Ora gli investigatori stanno acquisendo le immagini per cercare di dare un volto ai ladri.

