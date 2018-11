CUNEO – Un pulmino scolastico si è scontrato con un camion lungo la Statale 28 del Colle di Nava, in valle Tanaro, in provincia di Cuneo. L’incidente nei pressi di un cavalcavia tra i comuni di Ormea e Garessio. Sul bus viaggiavano 25 ragazzi, di ritorno da scuola: undici di loro sono rimasti feriti, in modo non grave. Illesi gli altri studenti.

A riportare le lesioni più gravi è stato invece l’autista del bus, ricoverato all’ospedale di Mondovì in codice giallo. Per consentire le operazioni di soccorso, la statale è stata chiusa al traffico per circa due ore.

